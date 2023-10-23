Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye’de sayısı 13 milyonu geçen emeklilerin büyük bölümünün zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Her kesime olduğu gibi emeklilere yönelik de projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Soner Çetin, emekli dinlenme evlerinin Türkiye’de birçok belediye tarafından örnek alındığını açıkladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, emeklilerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Güzelyalı Emekli Dinlenme Evini ziyaret eden Başkan Soner Çetin, burada emeklilerle buluşarak sohbet etti. Emeklilerin halini hatırını soran Başkan Soner Çetin, “Türkiye’de 13 milyondan fazla emekli vatandaşımız var. Bunların büyük bölümü zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL ve emeklilerin çok büyük bir kısmı bu maaşla geçinmek zorunda kalıyor. Bu rakamlarla geçinmek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Başkan Soner Çetin, Çukurova’ya hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını anlatarak, her kesime yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi. Emeklilere yönelik hayata geçirdikleri emekli dinlenme evlerinin diğer belediyeler tarafından örnek alındığını belirten Başkan Soner Çetin, belediye çalışanlarının da vatandaşlara iyi davranmaları istedi. Çetin, “Mesai arkadaşlarım ben hemşehrilerime nasıl davranıyorsam onlar da öyle davranmak zorundalar” ifadesini kullandı.

Emekli vatandaşlar da Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, “Burada çalışanların bize yaklaşımları son derece iyi. Onlar bizim evladımız. Tüm isteklerimizi yerine getiriyorlar. Böyle bir hizmeti bize verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz” dediler.