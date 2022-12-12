Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyete pazarı ziyaretinde esnafa ‘hayırlı işler’ dileğinde bulunarak, “İnşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyete pazarı ziyaretinde esnafa ‘hayırlı işler’ dileğinde bulunarak, “İnşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Başkan Çetin, Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarında kurulan sosyete pazarını ziyaret etti. Çetin, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Kendisini ilgiyle karşılayan kadınlara tek tek karanfil dağıtan Başkan Çetin, kadınların hatıra fotoğrafı çektirme isteğini de geri çevirmedi.

Esnafın işlerinin eskisine nazaran daha sıkıntılı olduğunu bildiğini belirten Başkan Çetin, “İnşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız. El ele verdiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin, ilgiyle karşılandığı sosyete pazarından esnaf ve vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.