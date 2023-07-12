Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçedeki asfalt kaplama çalışmalarını denetledi, işçilerle yemek yedi, vatandaşlarla sohbet etti. Çukurova’da asfalt sorunu olmayacağının altını çizen Başkan Çetin, dökülen asfaltın karayolları standartlarında olduğunu vurguladı.

Başkan Soner Çetin, yol çalışmaları denetimi çerçevesinde ilk olarak Yüzüncüyıl Mahallesine gitti. 85078 Sokaktaki asfalt kazıma çalışmalarını inceleyen Başkan Çetin, burada yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çetin, vatandaşlarla da sohbet ederek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Ardından Toros Mahallesine geçen Başkan Çetin, burada 78013 Sokaktaki asfalt kaplama çalışmalarını denetledi. Burada da Fen İşleri Müdürlüğü yetkilerinden bilgi alan Çetin, öğle arasını da işçilerle sohbet ederek geçirdi. İşçilerle ekmeğini paylaşan ve kaldırımda dürüm yiyen Çetin, “İşçilerimiz 40 derece sıcakta emek veriyor. Hepsine fedakarlıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Çukurova Belediyesinin aynı anda birçok noktada asfalt kaplama çalışması yaptığına dikkat çeken Başkan Çetin, “Karayolları standartlarında asfalt döküyoruz. Önce deforme olan asfaltı kazıyoruz üzerine kaplama yapıyoruz. Vatandaşlarımız da gördüğünüz gibi yapılan hizmetten çok memnun” şeklinde konuştu.