Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seramik ve cam altı resim sanatı kursiyerlerini ziyaret etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyünde devam eden seramik ve cam altı resim sanatı kurslarını ziyaret etti. Burada kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyen, uzman eğiticilerle sohbet edip, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çetin, ısrarlara dayanamayıp seramik atölyesinde tezgahın başına geçti.

Atatürk Kadın Yaşam Köyünden kursiyerlere başarılar dileyip, eğiticilere teşekkür ederek ayrılan Başkan Çetin, birçok noktada açtıkları kurslara vatandaşları davet etti.

Hemşehrilerinin bu kurslarda hem hobilerini geliştirdiklerini hem de meslek sahibi olduklarını belirten Başkan Çetin, Çukurova Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açtıkları kursları tamamlayan kursiyerlerin sertifika sahibi olduklarını da hatırlattı.