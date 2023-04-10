Selçuk Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 2022 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, faaliyet raporuna ilişkin yaptığı sunumda farklı müdürlükler bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili belediye meclisini bilgilendirdi.

Selçuk Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel idaresinde gerçekleştirildi. Oturumda 2022 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Başkan Sengel, faaliyet raporuna ilişkin yaptığı sunumda meclis üyelerini bilgilendirdi.

“Sosyal yardımda kapıyı çalan yeni yüzler arttı"

Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili sayısal verilerin yanı sıra çalışmaların yapılış şekline de dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, “Çok zorlu dönemden geçmemiz ve pandemiden sonra ekonomik buhranın da büyümesi nedeniyle yapılan yardımlarda ne kadar artış olduğunu kıyasladık. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum; sosyal yardımda kapıyı çalan yeni yüzler inanılmaz artmış. 909 ihtiyaç sahibi aileye 727 bin TL tutarında yakacak yardımı yaptık. Bu yardımı yaparken yakacağı alıp da belediye arabasıyla vatandaşlarımızın kapısının önüne yığmadık. Yakacak fişi verdik. Dayanışmanın da bir adabı vardır. Selçuk Belediyesi gerek Efeslim Kart gerekse İftar Kart ile bu adabı gösterdi. Hem oruç tutan gitti orucunu açtı hem esnaf kazandı” dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel 2022 yılında toplam 3 milyon 787 bin 840 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldığı bilgisini verdi. Yıl boyunca sahipsiz hayvanlar ile ilgili şikâyetlere dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvan sayısının her yıl azalmasına karşılık kısırlaştırılan hayvan sayısının arttığına dikkat çekerek “Yarımada Belediyeler Birliğinde de bu konuyu gündeme getireceğim. Çünkü çevre ilçelerden buraya çok fazla hayvan bırakılıyor” dedi.

Efes Müzesi’nin önüne bu yakışırdı

Alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan yol ve kaldırımların üst kaplamaları ve devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, “Kent merkezinde 6 yıldır devam eden alt yapı çalışmaları Zafer ve 14 Mayıs mahallelerinde 51 bin metrekare beton parke ve bordür yaptık. İller Bankasından bu iş için kredi almıştık, ödemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz kentleri gösteren meydanlardır. Yıllardır neden atıl kaldığını ve bırakıldığını da hiç bilmiyorum ama Uğur Mumcu Sevgi Yolu ve Meydanı hak ettiği değeri kıymeti görüp oradaki esnafımızın da dükkânlarının katma değeri artmış durumda. Agora Çarşısı dediğimiz alanda da artık düzenlenmiş bir Ferahlı Kafe, düzenlenmiş bir Agora Çarşısı görüyorsunuz ki Efes Müzesi gibi kıymetli bir müzenin önüne de bu yakışırdı” diye konuştu.

204 ton sıcak asfalt döktük

Kullanılan kredilerin yanı sıra Selçuk Belediyesinin öz kaynaklarıyla yaptığı çalışmalar hakkında da meclisi bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle konuştu: “Cumhuriyet Mahallesi, İsabey, Belevi, Pamucak, Abuhayat mevkiinde de 11 bin 740 metrekare yol kaplaması ve tamirat işini gerçekleştirdik. Yine alt yapı kazı ruhsatına istinaden belediyemiz uhdesinde kalan yol üst kaplama tamirleri de 10 bin 500 metrekare parke ve 204 ton sıcak asfalt tamiri yaptık. Bu sıcak asfaltı da öz kaynaklarımızla satın aldık. Yine kendi öz sermayemiz ile Çeşmeboğazı, Kuyumcu, Söğütçü, Havutçulu, Abuhayat, Zeytinköy, Beylikiçi, Barutçu gibi üretim yollarının da hepsini biz kendimiz yaptık.”

Demir atölyesi ile 1 milyon 206 bin TL kazanç

Belediye ekiplerinin işçiliğiyle kurumsal kazanç elde edildiğini söyleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demir atölyemizin yaptıklarının üzerinde durmak istiyorum. Eskiden belediye para veriyordu ancak demir atölyemizin emekleri sonucu 1 milyon 206 bin TL kar ettik."

162 çiftçiye eğitim 91 üreticiye ücretsiz toprak analizi

Efes Tarlası Yaşam Köyünün verimliliğinin bu yıl daha da arttığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Biliyorsunuz Toprak Okulu bu sene çok rağbet gördü. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen çiftçi eğitimlerine 162 çiftçimiz katıldı. Yine buğday ekimlerimize devam ettik. 3 bin 386 kilogram saman elde ettik. Bu sene fidelerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Sadece 2022 yılında 91 çiftçimiz ’Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti’nden yararlandı” dedi.

"Beni esnafın kazanması ilgilendirir"

Bu yıl da düzenlenen tüm kültür sanat ve spor etkinlikleriyle kente ve kent ekonomisine katma değer sağladıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi: “Efesli Herakleitos’un memleketine İoanna Kuçuradi gibi yaşayan en büyük felsefeciyi getirdik. İoanna Kuçuradi sayesinde Zonguldak’tan, Bartın’dan insanlar buraya geldi. Kasım ayında butik oteller doldu. Tarihçi Sinan Meydan buraya geldiğinde Özdere’den gelenler oldu. Aynı şey Şevket Çoruh’un Pamucak’ta sahnelediği ’Bir Baba Hamlet’ oyunu için de geçerli. Çok özel bir oyundur. Onu Pamucak’ta yaptık ve ilk defa yaptığımız bir şeydi. Normal şartlarda kendi özel tiyatrosunda kapalı gişe oynar ama biz onu Selçuk’a getirdik ve ücretsiz bütün halkımıza izlettik. Koyduğumuz vizyon butik otelde çalışan kat görevlisine de yarar. Koyduğun vizyon buradaki çiğ köfteciye de tostçuya da yarar. Ben festival zamanı çiğ köfteciyi dolu gördüm, kuru yemişçiyi dolugördüm. Beni bu ilgilendirir. Esnafın kazanması ilgilendirir, dolmuşçunun kazanması ilgilendirir” sözlerine yer verdi.