Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kent gündemine ve belediye çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaparak vatandaşlara müjde verdi. Başkan Ceritoğlu Sengel: "Çok zor zamanlara rağmen biz üretmeye devam ediyoruz. Fırınımızı yapıyoruz, kent lokantası, öğrenci otobüsümüzün ikincisini açıyoruz. Selçuk’a gerçek anlamda Halk Ekmek büfelerini kazandırmak için Belevi’de fırınımızı açıyoruz" dedi.

Selçuk Belediye Meclisi Şubat ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumu Meryem Ana Evi nöbet alanında bulunan mobil makamda yapıldı. Toplantının dilek ve temenniler kısmında kent gündemine ve belediye çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara müjde vererek öğrenci otobüslerinin ikincisini açmaya hazırlandıklarını ve Belevi’de de bir Halk Ekmek fırını açacaklarını duyurdu. Çarşıda devam eden alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel: "Altyapı kurumları çalışmalarına devam ediyorlar. Buna ilişkin olarak üst yapıyı da Selçuk Belediyesi yapacak. Üst kaplamaya ilişkin ihale yapılamadığına dair söylentiler duyuyoruz. Bizim ihalemiz ocak ayı içerisinde yapıldı. 3 Şubat itibariyle de sözleşmemiz yapıldı. Hiç kimse merak etmesin. 15- 20 Şubat gibi altyapı kurumlarının işleri bittikten sonra da müteahhitlerimiz işin içerisine girerek işlemlere başlayacak. Takvimimiz olabildiğince, olması gerektiği şekilde bilfiil ifa ediliyor. Çalışmalar her şeye rağmen, her türlü yokluğa, her türlü engellemeye rağmen olması gereken rutinde ilerliyor. Son olarak esnafımızla yaptığımız toplantıda da çarşımızın üst yapısında meydana gelecek değişiklikleri de tartıştık. Çarşı esnafına ve çarşı sakinlerine sorduk. Esnafımızın söylediklerinden çıkan esaslara göre yol almaya karar verdik. Yakın bir zamanda Cengiz Topel ve Siegburg Caddesi’nde tutmamış olan Arap Yaseminlerini de Ahmet Ferahlı Parkı’na taşıyacağız. Bu karar da halkla ve teknik destekle verdiğimiz bir karardır" dedi.

"Kimseyi mağdur etmeyeceğiz"

12 Aralık’ta Selçuk Kent Konseyi tarafından yapılan Yoksulluk ve Kent Hakkı Çalıştayının sosyal konutlar ile ilgili anket sonuçları hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, sosyal konutlarla ilgili yeni bir değerlendirme sürecine gidileceğini belirtti.

Çıkan sonuçlar doğrultusunda sosyal konutların işlevine uygun bir şekilde kullanılması için kent konseyi ve muhtarların öncülüğünde kurulacak bir komisyonun Sosyal Konutlarda ikamet edecek vatandaşların seçimi için karar vereceğini dile getiren Başkan Ceritoğlu Sengel; "Ekonomik durumu kötü olanlarla, ihtiyacı olanlarla ilgili herhangi bir durumumuz söz konusu olmayacak. Biz kimseyi mağdur etmeyiz ama adil bir düzeni oluşturmak için doğruyu bulduğumuz zaman da devam etmemiz gerekiyor. Karar Filiz Ceritoğlu Sengel’in kararı değil, karar Selçuk Belediyesi idaresinin kararı değil karar Selçuk halkının kararıdır. Bu yüzden Kent Konseyi tarafından yapılmış olan çalıştayları önemsiyoruz" diye konuştu.

"Bayrağımızın sallanması bile çok değerli"

Meryem Ana Evi otopark gelirleri ile ilgili mücadele devam ederken Efes Alt kapıda bulunan esnafın durumuyla ilgili de uyarı yapan Başkan Ceritoğlu Sengel: "Bundan 3 yıl kadar önce Efes Alt Kapı otopark gelirlerinin ki, belediye bütçesinde çok yüksek bir orana sahip olmamasına rağmen, belediyede kalması için mücadele ettik. Biliyorduk ki biz eğer oradan çıkarsak orada bir tane esnafı bırakmazlar. Orada bayrağımızın sallanması bile çok kıymetliydi. Ancak gelinen noktada Efes Alt Kapıda otoparkın yerinin değişmesi, yaklaşık 9 aydan beri Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan randevu talep etmeme rağmen verilmeyen randevu ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen esnafla beraber davet edildiğimiz toplantılarda esnafın tavrından, tarzından anladığımız odur ki bir mücadele içerisine girmeyecekler. Sadece üç dört kişinin talebi böyle olmaması yönünde. Diğerleri de "az olsun bizim olsun aman biz de olalım" gibi bir noktadalar ama sonra çok pişman olacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.