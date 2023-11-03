Kentin çeşitli yerlerinde devam eden saha çalışmalarını yerinde inceleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni otogardan Söğütçü arazi yoluna kadar kentte süregelen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zeytin sezonunun başladığı bugünlerde vatandaşların zeytin bahçelerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için yapılan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Söğütçü Mevkii’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ceritoğlu Sengel, "Zeytin sezonu yaklaşırken İzmir Büyükşehir Belediyesinden talep ettiğimiz bu yola ilişkin olarak gerekli müdahale yapılmış olup çalışmalar devam ediyor" dedi.

“Çocuklar mutlu olsun”

Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Çocuklarımızın isteği üzerine parkta yer alan futbol oynama alanına çim serimini gerçekleştirdik. Daha sonra ışıklandırmasını ve aynı zamanda parkın zemininin kauçuğunu yaparak Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı bir revizyona sokacağız" şeklinde konuştu.

Yeni otogar yakında hizmete girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni otogar alanına giden yolun yapımına devam edildiği bilgisini de veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Vasıtalara giden yol yapılmaya devam ediyor. Selçuk’a otogarın açılmasıyla birlikte yepyeni bir soluk gelecek. Cemevinin altında bulunan ve toz toprak içerisinde bulunan alanda taş döşemesini tamamladık. Alanın ortasına ve kenarlarında ağaçlandırma çalışması yaparak bölgeye hem otopark hem de bir alan kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.