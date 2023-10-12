Selçuk Dayanıklı Kent Konferansında, oluşturulan çalışma masalarının raporlarına ilişkin düzenlenen toplantılar "Afet Masası" başlığı ile devam etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu kent bizim. Bu kenti afetlere karşı dayanıklı hale biz getireceğiz" dedi.

Selçuk’un her türlü afete karşı dayanıklı bir kent olması için durum değerlendirilmesi ve atılacak adımların görüşülmesi amacıyla; konunun paydaşları, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, meslek odaları temsilcileri ve uzmanların katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 17 Ağustos’ta düzenlenen Selçuk Dayanıklı Kent Konferansında, afet masasından çıkan ilk başlıklardan birinin deprem olduğunu belirterek, "Mevzuyu afete hazırlık, afet sırası ve afetten sonrası olarak üç ana başlıkta inceleyeceksek, biz şu an afete hazırlık noktasındayız. Aslında afetlere hazırlık noktasının yanı sıra afet sırasında da, afet sonrasında da birbirimize ihtiyacımız var. Bu kent bizim. Bu kenti afetlere karşı dayanıklı hale biz getireceğiz” dedi.

Toplantının amacının, afetlere karşı dayanıklı kent olma sürecine dair bir arada hareket etmek olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Biz gönüllüler arıyoruz. Yapı stokumuza bakacak, fikir de üretecek ama icraata da geçecek. O yüzden kente dair düşünen aktörlere ihtiyacımız var. Gerçekten bireysel değil toplumcu olmaya çalışan, kente dair düşünen aktörlere ihtiyacımız var. Biz ’belediye başkanı böyle uygun gördü’ demek yerine, biz halkla birlikte ve paydaşlarımızla birlikte neye karar verdik, neyi uyguluyoruz diyebilmek istiyoruz. O yüzden en başından tüm aşamaların takibinden başlayarak bir arada durmaya ihtiyacımız var" dedi.

Toplantıda, Antakya örneği üzerinden bir kentin dayanıklı kent olması için taşıması gereken hususlara değinen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğçe Tezer, Antakya’nın depremden aldığı yıkımın nedenleri üzerine bir sunum yaptı. Selçuk’u deprem açısından dayanıklı bir kent haline getirmek için belediye tarafından atılan ve atılması gereken adımları değerlendiren Dr. Tuğçe Tezer, afet toplanma alanlarının oluşturulması ve kentte bir afet deposu kurulmasının afetlere hazırlık noktasında atılan önemli adımlar olduğunu belirtti.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi de, dayanıklı kent olma sürecine yerel halkın katılımının önemine değinerek, “Bir afet kaynaklı olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman bu şehrin ne kadar çabuk cevap verebildiği, onunla ne kadar baş edebildiği ve kendisini ona nasıl uyarlayabildiği dayanıklılığın temellerini oluşturuyor” dedi.

Selçuk’un afetlere karşı dayanıklı bir kent olması yolunda atılacak adımların görüşüldüğü toplantının sonunda, süreçte gönüllü olarak yer almak isteyen katılımcılardan oluşan bir liste hazırlandı.