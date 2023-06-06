Selçuk Belediyesi meclisinin haziran ayı meclis toplantısının ilk oturumu tamamlandı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Halk ile birlikte yönetmeye de kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Selçuk Belediyesi meclisinin haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin maddeler ilgili komisyonlara iletildi.

Başkan, Filiz Ceritoğlu Sengel, yoğun bir seçim döneminin geride kaldığını belirterek, "Artık tamamen siyasetten uzak, bir seçim de olmadığına göre geriye kalan dönem içerisinde halkın menfaatleri ne gerekiyorsa ona ilişkin çalışmaya devam edeceğiz. Evet, bir seçim atlatıldı. İlçemizde de gayet sakin ve sükûn içinde geçti. Bu arada İlçe Seçim Kurulu Başkanına da bizzat ifade ettiğim için çok rahat burada da ifade edebiliyorum. Gerçekten orada şeyi gördük, bu kentin evladına hep beraber sahip çıktık mesela. Şehrin yediemini olarak şahsıma süren kimi korumaksa hem bir meslektaşım anlamında hem de bu kentin evladı anlamında da önem arz ediyordu. O yüzden de ben partilerin bu kurullarda sağduyu sahibi temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi biz şimdiye kadar bu kenti koruduk, kolladık. Bu kenti kalkındırmak için bir şey yapma adına elimizden geldiğince çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Halk ile birlikte yönetmeye de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonrası için hepimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olması ve kökleşmiş, kangren olmuş sorunların ortadan kalkması da en büyük temennimiz olacak" dedi.