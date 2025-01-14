Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, haftanın ilk iş gününde Belevi’de yapılacak çalışmalarla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla vatandaşları bilgilendirdi. Belevi’de açılması planlanan fırının kısa bir süre sonra hayata geçeceğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, yine Belevi’de hayata geçmesi planlanan düğün salonu ve belediye emekçileriyle ilgili açıklama da yaptı.

Sosyal medya üzerinden sık sık yaptığı yayınlarla vatandaşları bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, Belevi halkının uzun süreden beri beklediği fırın hakkında bilgi vererek; “Belevi’de daha öncesinde de söylediğim gibi bir fırın çalışmamız var. Bu hafta fırın için gerekli bütün teçhizatlarımız gelecek ve fırınımız artık kurulacak. Belevi halkının fırını çok istediğini biliyorum. O yüzden bu konuya biraz daha hız verdik ve aynı zamanda bir ivme kazandırdık” dedi.

Hal içerisinde bulunan bir alanın düğün salonu olarak değerlendirilmesi amacıyla İmar İşleri Müdürlüğü’nün gerekli çalışmaları yaptığını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ayrıca Belevi’de Efes Selçuk Belediyesi’ne ait uzun yıllardır kahvehane olarak işletilen alan ile ilgili de gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yeni bir çalışma planlandığı bilgisini de verdi.

Mücadeleyi bırakmıyoruz

Meryem Ana Evi otopark gelirleri ile ilgili yasal sürecin devam ettiğini, bu süreç devam ederken yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra belediye emekçilerinin maaşlarına dair bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel; “Ben hep söyledim; emekçiler haklı mücadeleleri için yola çıktılar. Emekçiler haklı mücadelelerinin neden bu kadar önemli olduğunu yüksek sesle beyan ettiler. Çünkü gerçekten evlerine götürecekleri ekmekle ilgili kaygı duyuyorlardı ve haksız da değillerdi. O yüzden yedek akçe olarak düşünmüş olduğumuz bütün her şeye ilişkin kendimizi belli bir koruma altına almıştım. Bu ay 15 Ocak itibariyle de maaşlarımızı eksiksiz, kazasız belasız ödeyeceğiz ancak şöyle bir şey var ki, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınmak istenmesi 1970’ten beri bu gelirlerle ayakta duran Efes Selçuk Belediyesini zor koşullara sokacaktır. Ben her şeyi şeffaflıkla, olduğunca netlikle, hiç çekinmeden, herkesin gözünün içine bakarak ama ifade etmeye hiç gocunmadan devam ediyorum. Dediğim gibi bu ay itibariyle de emekçilerimizin bir şekilde maaşlarını halledip ödemelerini de gerçekleştirirken yatırımlarımıza ve yapmak istediklerimize devam ediyoruz. Tıpkı bu kadar zor koşullar altında halkı ve öğrencileri düşünüp Kent Lokantası, Öğrenci Otobüsü projemize devam ettiğimiz ve artıracağımız gibi. Bütün hizmetlerimizde de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz mücadele etmeyi bırakmıyoruz, yılmıyoruz, korkmuyoruz ve yüksünmüyoruz” dedi.