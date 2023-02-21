AKUT Selçuk ekibi, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile bir araya geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Selçuk ekibi ile Başkan Ceritoğlu Sengel, ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar hakkında konuştu.

AKUT Selçuk ekibi, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile bir araya geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Selçuk ekibi ile Başkan Ceritoğlu Sengel, ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar hakkında konuştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş depremi sonrası Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Selçuk ekibiyle bir araya geldi. Kurtarma çalışmalarına katılan ekiple ilerleyen süreçte yapılması planlanan çalışmaları masaya yatıran Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir depremi sonrasında Selçuk’ta atılan adımlara değindi, deprem sonrası Afet Deposunun kurulduğunu söyledi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "İzmir depreminden hemen sonra Afet Deposu kuralım dedik ve kurduk. Bu depremde bunun ne kadar önemli bir karar olduğu kanısına vardık. Afet Deposunun ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız gibi buradaki eğitimlerin de çok ciddi olduğunu düşünüyoruz. Emeklerinize sağlık, vicdanınıza sağlık, cesaretinize sağlık. Biz uzun soluklu bir çalışmanın imzasını AKUT ile bundan 1,5 yıl önce atmıştık. İlerleyen süreçte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

AKUT Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer de, yerel yönetimler ile iş birliğinin önemine değinerek, “Bulunduğumuz bölgelerde her zaman belediyelerle beraber çalışıyoruz. Yaptığımız arama kurtarma çalışmalarında hem alet edevat açısından hem araç açısından belediyelerden her zaman destek alıyoruz. Efes Selçuk’ta da Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel ile dirsek teması halindeydik. Daha önce imzaladığımız bir protokolümüz de var. Acil ihtiyacımız olan bir liste var. Bunların temini için Başkanımızla görüştük” şeklinde konuştu.

AKUT Selçuk ekibinin deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Tuncer, şöyle devam etti:

“Bir sene önce Selçuk’ta bir ekip kurmamıza rağmen 7 gönüllümüzle sahadaydık. Biz mutlaka gerekli eğitimleri alan, teknik olarak bilgisi olan arkadaşlarımızla bu operasyonları yapıyoruz. Bizde direk deprem haberi gelir gelmez bölgeye hareket eden arkadaşlarımız oldu. Hemen arkasından askeri uçaklarla bölgeye intikal ettik. Orada da diğer AKUT ekipleriyle buluşup birlikte bölgede uyumlu çalışma sergiledik. Biz her zaman bir afete hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve sürekli eğitim yapıyoruz. AKUT Selçuk ekibi olarak da güçlü olmak istiyoruz. Muhtemel bir İzmir depreminde bölgeye en yakın ulaşabilecek ekiplerden biriyiz. Bu bölgede de olabilecek bir afette kendimize yetebilmek istiyoruz.”