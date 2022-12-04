Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kuruluştan Kurtuluşa Erzurum Manisa Buluşması” programında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum başbakan Adnan Menderes’ten sonra "Fahri Hemşehrilik Beratı"nı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye verdiklerini duyurdu.

Yunusemre Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kuruluştan Kurtuluşa Erzurum Manisa Buluşması” programında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum başbakan Adnan Menderes’ten sonra "Fahri Hemşehrilik Beratı"nı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye verdiklerini duyurdu.

Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kuruluştan Kurtuluşa Erzurum Manisa Buluşması” programı, iki şehrin hemşehrilerini bir araya getirdi. Geceye katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin projelerinden hayranlıkla söz ederken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum başbakan Adnan Menderes’ten sonra ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’nı kendisine verdiklerini duyurdu.

Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda “Kuruluştan Kurtuluşa Erzurum Manisa Buluşması” düzenlendi. ‘Tarihler ağlar vatan yanarken ilk sesi haykıran yüce Erzurum, Eller öz vatanda nara atarken vatanın son kurtuluş noktası Manisa’ şiarıyla gerçekleştirilen geceye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gecede Türkiye Şampiyonu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bar Ekibi sahne alırken; Aşık Ertuğrul İmamoğlu ve İsrafil Daştan, Dadaşlar Fasıl Ekibi izleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Böylesine özel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi yaptığı açılış konuşmasında, “Başkanımızla dostluğumuzun 20 yılı aşan bir mazisi var. Mecliste de birlikte görev yaptık. Erzurum’un bendeki yeri ayrı. Eşimle beraber Erzurum’da 3 yıl yaşadık. Erzurum’u ve Erzurumlular’ı ayrı seviyoruz” dedi.

Gecede konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Manisalı hemşehrileriyle biraraya gelmekten kıvanç duyduğunu belirterek Yunusemre Belediyesi’nin projelerinden söz etti. Başkan Çerçi ve ekibini kutlayan Mehmet Sekmen, Yunusemre Belediyemizin yaptığı eserleri yerinde görme, gezme fırsatı bulduk. Hele ki içerisinde bulunduğumuz bina bunun en güzel tezahürü. Hakikaten bir usta el, bir sanatçının eli değmiş. Saruhan Bey Camii’ni gezdim. Türkiye’de böyle bir cami görmeniz mümkün değil. Kendisinden caminin projesini isteyerek ‘Böyle bir cami de biz yapalım’ dedim” diye konuştu.

Başkan Çerçi’ye ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verdi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes’in ardından 3. Fahri Hemşehrilik Beratı’nı Başkan Çerçi’ye verdiklerini duyuran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, “Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmaya Erzurum’a geliyor. Erzurum’da son Osmanlı Meclisine milletvekili seçiliyor. Mustafa Kemal Atatürk’e hem şehrin anahtarı hem de Hemşehrilik Beratı veriliyor. Bir de Erzurum’da değerli eserleri bulunan Merhum Adnan Menderes’e 1957 yılında Hemşehrilik Beratı veriliyor. 1960 ihtilali ile iptal ediliyor. Ben göreve gelir gelmez meclisten karar alarak beratı verdik. 3. beratı da Ege Bölgesi’nde hemşehrilerimize büyük desteği olan, sevgi ve muhabbetini kazanan Kıymetli Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye takdim edeceğiz. Bizleri her fırsatta bir araya getirdiğiniz, memleketimizin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle sevinen, örnek belediyecilik anlayışınız, kişiliğiniz ve hassasiyetiniz için Erzurumlular adına şükranlarımı sunuyorum. Erzurumlular’ın dostluk nişanesi olarak sunduğumuz bu belgede Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi fahri hemşehrimiz olarak görmekten onur ve kıvanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Çerçi’ye Fahri Hemşehrilik Beratı’nı teslim eden Başkan Sekmen, görevinde başarılarının devamını diledi. Bu beratın kendisini oldukça duygulandırdığını belirten Başkan Çerçi, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi çok duygulandırdı. Milli Mücadele’nin kilit taşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu kadim şehrin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’ten sonra 3’ncü fahri hemşehrisi olmak benim için büyük bir şereftir” dedi.