Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası’ndan Buharkent’e, Çine’den Didim’e kadar Aydın’ın tüm ilçelerinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ve esnafların yüzünü güldüren ikramlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurulan pazar alanlarında esnaflar ve vatandaşlar için sıcak çorba ikramında bulunuyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen sıcak çorba ikramı içleri ısıtıyor, pazar esnafı tarafından takdirle karşılanıyor. Bu yıl da Kış mevsimi ile birlikte başlayan ikramdan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.