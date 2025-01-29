Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında vatandaşları hizmetler ile buluşturmaya devam ederken Nazilli Sümerpark’taki çalışmalar tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Sümerpark’ta kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin tüm birimlerinin güç birliği ile gerçekleştirilen dev çalışma kısa sürede tamamlandı. 18 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan, Nazillilerin doğayla buluşma noktası olan Sümerpark’ta gerçekleştirilen çalışmalar mesai mefhumu gözetmeksizin hayata geçirildi. Çalışmalar vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

11 bin metrekare alana yayılan göletler temizlendi

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sümerpark içerisinde bulunan ve 11 bin metrekare alana yayılan göletler temizlendi. Süs balıklarının güvene alınarak başka bir havuza taşınması ile başlayan çalışmalarda son teknoloji cihazlar kullanıldı. Göletlerin içine atılan çöpleri toplayan ve biriken çamuru temizleyen ekiplerin çalışmalarıyla temiz ve ferah bir görünüme kavuşuldu.

Peyzaj düzenlemesi, çevre bakımı, çiçek dikimi, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi ve tehlike arz eden ağaç dallarının budama çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler, Sümerpark’ı pırıl pırıl yaptı. Vatandaşlar, Cumhuriyet tarihinin değerlerinden olan Sümerpark’a sahip çıktığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun”

Sümerpark esnaflarından Yüksel Ozan, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Ozan, “Çok mutluyuz temizlik çalışmalarından dolayı. Kuru ağaçlarımız vardı tehlike arz eden onlar budandı, temizlik konusu dört dörtlük oldu. Sümerparkımız Nazilli halkımıza güzel hizmetler veriyor. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnunuz”

Nazilli’de yaşayan ve gününü geçirmek için Sümerpark’ın eşsiz atmosferini tercih eden Güliz Albayrak, “Sümerpark çok güzel bir yer. Özlem Başkanımız ile daha temiz, daha güzel oldu. Havuzlarımız çok pisti, daha temiz oldu. Ağaçlarımız temiz, budandı. Düzenli, güvenilir, temiz bir yer. Nazilli’de Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnunuz. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, iyi ki var” ifadelerini kullandı.

“Özlem Başkanımız olmasaydı bu park böyle olmazdı”

Ortaokul öğrencisi Ege Albayrak, gerçekleştirilen çalışmalar ile Sümerpark’ın daha temiz ve güzel bir hale geldiğini belirterek, “Sümerpark’a arkadaşlarım ile beraber geliyorum. Piknik yapıyoruz, güzel bir yer. Oturup çayımızı, kahvemizi içebileceğimiz bir yer. Günümüzü geçirebildiğimiz kafeler var, gezip dolaşabileceğimiz yeşil alanlar var. Her yer çok güzel yani. Eskiden havuzlardan kokular geliyordu ama şimdi tertemiz oldu. Özlem Başkanımız iyi ki var, olmasaydı belki de bu park böyle olmazdı. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Başkanımıza” diye konuştu.