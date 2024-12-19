Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) Didim’den Buharkent’e, Kuşadası’ndan Çine’ye kadar Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ASKİ, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi’nde bulunan Yunus Caddesi’nde yağmur suyu ızgara hattı çalışmalarına başladı. İlçenin ana arterlerinden olan ve turizm sezonunda milyonlarca turistin uğrak noktası haline gelen Yunus Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar ile şiddetli yağışlarda su baskınlarının ve taşkınların önüne geçilecek. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmalar ile kazanan Didim halkı ve ilçe turizmi olacak.

Başkan Çerçioğlu: “Güzel kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların artarak süreceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Güzel Aydınımızın her bir ilçesinde tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalar ile kazanan kentimiz ve hemşehrilerimiz oluyor. Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yağmur suyu ızgara hattı çalışmasının gerçekleştirildiği Yunus Caddesi’nde bulunan esnaflar ve vatandaşlar, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.