Yeni yıla saatler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlılara kar sürprizi yaptı. Şehrin sıcak iklimine rağmen gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, çocuklar ve aileler karın tadını doyasıya çıkarma fırsatı buldu. Atatürk Kent Meydanı’na yağdırılan yapay kar ile vatandaş eğlenceli dakikalar yaşadı.

Havanın kararması ile birlikte yağan yapay kar ile kent meydanı beyaza bürünürken, binlerce Aydınlı yeni yıla beyaz örtü üzerinde girdi. Kar köpüklerinin altında hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe ise en çok çocuklar sevindi. Kar yağışının ardından ise kent meydanında bulunan havuzda düzenlenen lazer ve ateş gösterileri binlerce Aydınlıyı adeta büyüledi Vatandaşlar gönüllerince eğlendikleri etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.