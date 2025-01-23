Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar ve Burak Örnek ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Söke ilçesine gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Söke ilçesi genelinde gerçekleştirilen güncel değerler ile 1 milyar 719 milyon Türk Lirası değerindeki yatırımlar ziyarette ele alındı. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan 400 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışması ile 323 kilometre uzunluğundaki yol çalışmasının yanı sıra Söke Otogarı, Yeraltı Otoparkı, pazar alanında gerçekleştirilen çalışmalar, 100. Yıl Çalışma Salonu ile proje aşaması tamamlanan Atatürk Parkı ziyaretin ana başlıklarından oldu. Arıkan, Söke’de hayata geçirilen projeler ve yatırımlar nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bürokratlar, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin Söke’de görev yapan birimleri ile de bir araya geldi. Kırsaldan kent merkezine kadar her gün Sökeli vatandaşları ziyaret ederek hizmetleri ulaştıran personeller aracılığı ile vatandaşlardan gelen görüş, talep ve önerileri değerlendiren bürokratlar, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile gelecekte yapılacak yatırımları şekillendiriyor.

Başkan Çerçioğlu: Çalışmalarımız ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor

Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ’nin çalışmaları ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. Vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerimizi sürdürecek, Söke’de ve kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.