Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Söke ilçesinde kapsamlı çevre bakım çalışması gerçekleştirildi. 6 araç ve 40 personel ile gerçekleştirilen çalışmalarla Söke pırıl pırıl oldu.

Kırsal mahallelerden kent merkezine kadar Aydın’ın dört bir yanına hizmet ulaştırmak için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleri Sökeli vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılandı. Vatandaşlar, aralıksız süren hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre temizliği ve bakım çalışmalarının kent genelinde süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışmaya, kentimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.