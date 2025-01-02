Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde binlerce Aydınlıya helva dağıttı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı.

Büyükşehir Belediyesi her kandilde olduğu gibi Regaip Kandili’nde de vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi, Aydın kent genelinde binlerce vatandaşa helva dağıttı. Vatandaşlar, Regaip Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Çerçioğlu’na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.