Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili’nde Aydınlı vatandaşlara helva hayrında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili’nde vatandaşlara helva hayrında bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleşen helva hayrı Efeler ve Söke ilçelerinde binlerce vatandaşa ulaştırıldı.

Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Miraç Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle. Miraç Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Vatandaşlar, helva hayrı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.