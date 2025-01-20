Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız kesmeden devam ederken, pazarcı esnafı ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Kış mevsimiyle birlikte soğuk hava şartları artarken Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çorba ikramıyla vatandaşın ve pazarcı esnafının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarcı esnafına ve vatandaşlara ikram edilen çorba içleri ısıtıyor.

Çorba ikramı bugün de 6 ilçe ve 11 farklı noktada gerçekleştirildi. Efeler, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde kurulan pazar alanlarında gerçekleştirilen ikram binlerce vatandaşa dağıtıldı. Uygulamadan memnun kaldıklarını dile getiren pazarcı esnafları, çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirtti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar, sıcak çorba ikramı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.