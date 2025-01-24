Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcıları Zafer Uçar ve Burak Örnek ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’yı ziyaret ederek projeler ve yatırımlar üzerine detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu ilçesine güncel değerle 487 milyon Türk Lirası değerinde yatırım kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Karacasu’da 186 kilometre uzunluğunda altyapı ve 282 kilometre uzunluğunda yol çalışmasını tamamladı. Başkan Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla hem kırsal mahalleler hem de ilçe merkezi yenilenmiş altyapı ve gelişmiş ulaşım imkanlarına kavuştu.

Ziyarette, Karacasu’ya kazandırılan ve ilçenin sosyal, ekonomik ve altyapısal gelişimine katkı sağlayan projeler de masaya yatırıldı. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ilçeye kazandırdığı Çok Amaçlı Otizm Spor Salonu, Paket Atık Su Arıtma Tesisi, Otogar, Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisler ile hayata geçirilen projeler ve üreticilere verilen destekler nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bürokratlar, ziyaretin ardından ilçede görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’ye bağlı birimleri ziyaret etti. Karacasululardan gelen görüş, talep ve önerilerin ele alındığı ziyaretler ile ilçede sürdürülecek olan vatandaş odaklı belediyecilik çalışmaları şekillendirildi.

"Çalışmalarımız ile kazanan Karacasu ve Aydınlılar oluyor"

Aydın’ın tüm ilçelerinde kente değer katan çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, “Karacasu’da ve kentimiz genelinde hayata geçirdiğimiz projeler ile kazanan hemşehrilerimiz oluyor. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, hizmetlerimizi Aydınlılar ile buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.