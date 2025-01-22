Aydın’ın Efeler ilçesinde sahaya inen Büyükşehir Belediyesi personelleri, sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde kapsamlı çevre bakım çalışması gerçekleştirdi. 5 araç ve 25 personel ile gerçekleştirilen çalışmalarla Efeler sokakları güzel bir görünüme kavuştu. Efeler ilçesi genelinde gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, aralıksız süren hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre temizliği ve bakım çalışmalarının kent genelinde süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın her bir noktasında mesai mefhumu sürdürmeden gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri ulaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.