Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcıları Zafer Uçar ve Burak Örnek ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak’ı ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Çine ilçesine gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları değerlendirdi.

Çine’ye güncel değerler ile 928 milyon Türk Lirası değerinde yatırım gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin çalışmaları ile kazanan Çineliler oldu.

Çine’nin kırsal mahallelerinden kent merkezine kadar 234 kilometre uzunluğunda altyapı çalışmasını ve 437,5 kilometre uzunluğunda yol çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, birçok projeyi de ilçeye kazandırdı. Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yapımı tamamlanarak Çinelilerin hizmetine sunulan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri, Düğün Salonu, Kalabak Köprüsü, İtfaiye Binası, Otogar, Halk Ege Et Mezbahası, Mutaflar Çiçekçilik Projesi ile hayata geçirilen proje ve yatırımlar nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: “Kentimiz genelinde çalışmalarımız devam edecek”

Başkan Çerçioğlu, kent genelinde gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Çine ve güzel Aydınımızın tüm ilçeleri için çalışmayı, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destek ile güzel kentimize hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.