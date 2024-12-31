Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşa yönelik başlatılan güz dönemi etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Güz dönemi etkinlikleri kapsamında Aydınlı çocukların eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla başlatılan eğitimler sürüyor. Minikler, güz dönemi etkinlikleri ile baleden futbola, masa tenisinden jimnastiğe kadar sanatın ve sporun farklı alanlarında eğitim görme imkanı buluyor.

Geleceğin sanatçıları Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinde yetişiyor

Çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan gitar, bağlama ve keman eğitimleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri ve başarılı sanatçıları tarafından verilen eğitimlerde çocuklar sosyalleşme imkanı da buluyor. Eğitimler ile Aydınlı miniklerin müziğe olan ilgisi arttırılırken temel müzik bilgisi edinmeleri de sağlanıyor. Geleceğin başarılı sanatçıları, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimler ile yetişiyor.

Eğitimlerde güzel vakit geçirdiklerini, yeni keşfettikleri yeteneklerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.