Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın’ın turizm incileri Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği kente değer katan çalışmaları ile Aydınlılara hizmet ulaştırmayı sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde çevre bakım, düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. 74 personel ve 21 araç ile gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizm ilçelerini Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsledi. Doğanın rengarenk tonları ile süslenen Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinin genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini de hızla tamamladı. Ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama çalışması da gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım çalışması gerçekleştirildi. Yaya geçitlerini de boyayan ekiplerin hummalı çalışmaları sürücülerden tam not aldı. Otobüs duraklarının bakımını da gerçekleştiren ekipler, turizm sezonu boyunca on binlerce vatandaşın kullanacağı alanları yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gece gündüz demeden gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinin cadde, bulvar ve otobüs duraklarında gerçekleştirilen çevre koruma ve bakım faaliyetleri ile ilçeler pırıl pırıl oldu.

Başkan Çerçioğlu: Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor

Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdürüyoruz. 17 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.