Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte emekçi kadınlarla buluştu. Kadınlar Selvi Kılıçdaroğlu ile Başkan Çerçioğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

İncirliova’da çilek üreticileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, burada kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı. İncirliova’da emekçi kadınlarla kahvaltı da yapan Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, daha sonra Söke Serçin’e geçti. Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu burada Serçin Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet etti. Ziyarette çocuklar Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu’na baharın habercisi gelincik demeti armağan etti.