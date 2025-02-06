Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları muhtemel bir afete karşı hazırlık yapmak ve Aydınlıların can ve mal güvenliğini güvence altına almak amacıyla afet acil eylem planı toplantısı gerçekleştirdi. 17 ilçenin tamamında hayata geçirilen plan ile Aydın kent genelinde afetlere karşı hazırlık yapılıyor.

‘Kriz Masası’ oluşturuldu

Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin ardından riskli iller arasında bulunan Aydın’da harekete geçildi. Muhtemel bir afet öncesi, anı ve sonrasında hayata geçirilecek eylem ve tedbirler için kriz masası oluşturuldu.

Belediyeler ve ilgili kurumlar ile koordine halinde çalışacak olan kriz masası, muhtemel bir depremin etkilerini en aza indirmek için kapsamlı risk analizi oluşturuyor.

Kent genelinde bulunan toplanma alanlarının belirlendiğini, afet sonrası için tüm alanlarının gerekli altyapıyla imal edildiğini belirten Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olduğunu, ilçe belediyelerinin de hazırlıklarını tamamladığını, muhtemel afet sonrası destek illerinin de AFAD tarafından belirlenmiş olduğunu ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğunu söyleyerek acil durumlarda ilçe belediyelerimiz ile birlikte Aydınlıların yanında ve hazır olduklarını belirtti.

Oluşturulan acil eylem planı kapsamında afet anında yaşanabilecek iletişim kesintilerinin önüne geçmek ve haberleşme araçlarını afet sonrası da çalışır halde tutmak için de çalışmalar tamamlandı.

Başkan Çerçioğlu: "Vatandaşlarımızın yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Belediyelerin tüm ekipleri ile birlikte muhtemel bir afete karşı hazırlıklı olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, "Ege Denizi’nde yaşanan sismik hareketlerdeki artış sonrası belediyeler olarak acil eylem planımızı hayata geçirdik. Tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Aydınımızın riskli iller arasında bulunduğunun bilinciyle ilçe belediyelerimiz ile koordine olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuz halinde. Muhtemel bir afet durumunda hemşehrilerimizin yanında olmaya hazırız. Muhtemel riskleri en aza indirmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyemizin ücretsiz sunduğu yapı analizlerinden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.