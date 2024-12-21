Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASKİ) bağlı ekipler, kent genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle harekete geçen ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alıyor. Tüm ilçelerde hazır durumda bekleyen ekipler, yağışlı havanın afetsiz geçmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Kırsaldan kente kadar Aydın’ın tüm mahallelerinde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşların yanında oluyor.

Başkan Çerçioğlu: “Ekiplerimiz teyakkuzda bekliyor”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Kentimiz genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemize ve ASKİ’ye bağlı ekipler ilimizi etkisi altına alan yağışlı havanın afetsiz geçmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyor, teyakkuzda bekliyor. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İstek, talep ve ihbarlar için 444 40 09 numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi’nin de günün her saatinde Aydınlıların hizmetinde olduğu ifade edildi.