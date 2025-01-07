Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile kazanan Aydınlılar oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Söke ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçti. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler; başta Köprüalan, Bayırdamı ve Demirçay Mahalleleri olmak üzere Söke ilçesi genelinde yaşayan üreticilerin zeytin bahçelerine ve arazilerine gitmek için kullandığı yollarda çalışma gerçekleştirdi. Araç geçişine uygun hale getirilerek ana yola bağlanan arazi yolları, hızla ve kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrası vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çalışmalar ile hasat döneminde ulaşımlarının kolaylaştığını söyleyerek ürünlerinin taşımacılığını yaparken tasarruf sağlayabileceklerini belirten üreticiler, taleplerini yerine getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

"Kırsaldan kente kadar tüm vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’ndan Buharkent’e, Didim’den Çine’ye kadar Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinlemeye, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden sürdürdüğümüz hizmetlerimiz ile Aydın ve Aydınlılar için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.