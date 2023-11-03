Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan ’Limit Sensin Aydın’ koşu etkinliğine davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nda ‘Limit Sensin Aydın’ koşu etkinliği düzenliyor. 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yapılacak olan uluslararası koşu etkinliğinde dereceye giren vatandaşlar ödüllendirilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan vatandaşı Kuşadası’nın harika manzarası eşliğinde koşmaya davet ederek, “Vatandaşlarımız bu muhteşem etkinlikle hem spor yapacak hem de Aydınımızın güzelliklerini keşfederek keyifli bir gün geçirecek” dedi.

Sporcular şehrin doğal güzellikleriyle tanışacak

’Limit Sensin Aydın’ koşu yarışmasında 4 Kasım Cumartesi günü kit dağıtımı yapılacak. Koşu yarışması ise 5 Kasım Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Yarışma maviyle yeşilin buluşma noktası olan Kuşadası’nın tanıtımına katkı sunarken, aynı zamanda şehrin doğal güzellikleri ile tanışma şansını da beraberinde getirecek. Detaylı bilgiye www.limitsensinaydin.org internet sitesinden ulaşmak mümkün.