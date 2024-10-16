Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’i makamında ağırlarken, il genelinde hayata geçen örnek projelerini gezdirdi.

Aydın genelinde hayata geçirdiği birçok örnek proje ile ülke genelinde adından söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mevkidaşı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’i makamında ağırladı. Samimi bir havada gerçekleşen ziyaretin ardından Çerçioğlu, Başkan Yüceer’e Aydın’da hayata geçirdiği projeleri anlattı. Sabah saatlerinde Aydın’a gelen Yüceer ile istişarelerde bulunan Başkan Çerçioğlu, hayata geçirdiği projelerini tanıttı. İlk olarak Halk Ege Et şubelerini gezen başkanlar, daha sonra Tekstil Park’ta bulunan Otizm Destek Merkezi, Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi, Mimar Sinan Parkı’nda bulunan 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu’nu gezerek incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Kadın belediye başkanları olarak uyum içinde kentlerimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.