Aydın Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek olmak için gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal mahallelerden kent merkezine kadar vatandaşlara hizmet ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları Aydınlılar tarafından da takdirle karşılanıyor. 17 ilçenin tamamında planlı ve hızlı gerçekleştirilen çalışmalar ile kazanan Aydınlılar oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde bulunan ve üreticiler tarafından arazilere ulaşım için kullanılan yollarda başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Başta zeytin üreticileri olmak üzere vatandaşlar tarafından arazilerine ulaşım için kullanılan patika yollar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından araç geçişine uygun hale getiriliyor. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrası düzenlenen yollar, üreticilerin kullanımına sunuluyor.

Başkan Çerçioğlu: Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından 17 ilçemizin tamamında her yaştan hemşehrimize hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.