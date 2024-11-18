Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fuar Aydın’da düzenlenen Aydın Kitap Fuarı sürüyor.

Yazar, sanatçı ve bilim insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen Aydın Kitap Fuarı, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Fuara katılan vatandaşlar, yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek eserleri inceleme ve satın alma fırsatı da buluyor.

Aydın Kitap Fuarı’nın 3’üncü gününde sevilen karikatürist Varol Yaşaroğlu ve yazar Latife Tekin, fuar katılımcıları ile buluştu. Eserlerini imzalamak üzere Fuar Aydın’a gelen Latife Tekin ile buluşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sevilen yazar Latife Tekin ve Kral Şakir karakterinin fikir sahibi Varol Yaşaroğlu’nun söyleşilerine çevre illerden de gelen her yaştan yüzlerce kitapsever katıldı. Aydın Kitap Fuarı’nı ziyaret eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.