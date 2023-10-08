Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Selatin Pazarı’nı ziyaret etti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in de eşlik ettiği ziyarette kadınlar dört yıl önce pazarı kurduğu için Çerçioğlu’na ve Öndeş’e teşekkür etti.

Pazarda esnaflık yapan kadınlar pazarla birlikte hayatlarının değiştiğini söyledi. Pazar esnafından Nazike Türkmen, pazardan kazandıklarıyla iki kızını üniversitede okuttuğunu belirterek pazarı kurduğu için Çerçioğlu’na ve Öndeş’e özellikle teşekkür etti.

Çerçioğlu, yüzlerce bisikletçinin de ziyaret ettiği Selatin Pazarı’na İzmir, Muğla gibi çevre illerden de ziyaretçi geldiğini hatırlattı. Çerçioğlu, mahalle halkı için pazarın yeni bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Selatin Muhtarı Kerim Çetin ise pazarın kurulduğu günden bu yana mahallenin çehresinin değiştiğini söyledi. Çetin Çerçioğlu’na ve Öndeş’e kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.