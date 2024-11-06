Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Şimdi Ne Olacak?" isimli oyun ile Söke’de sahne aldı.

Sevilen tiyatro eserlerini vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken "Şimdi Ne Olacak?" eserini Aydın’ın ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ile de buluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin usta oyuncuları tarafından sergilenen eser, sanatseverler tarafından da beğeniyle karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ilçelerde gerçekleştirilen gösterimler kapsamında Söke’de sahne aldı. Efes Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu yüzlerce Sökeli izledi. Sökeli sanatseverler, ilçelerinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

"Şimdi Ne Olacak?" oyununun bir sonraki gösterimi 8 Kasım Cuma günü saat 20:30’da Nazilli ilçesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sevilen eser Nazilli’nin ardından Karacasu, Koçarlı, Germencik, Yenipazar ve İncirliova ilçelerinde de vatandaşlar ile buluşacak.