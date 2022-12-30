Bir takım programlar için Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Başkan Çerçioğlu, olayın duyulmasının ardından hemen bölgeye gitti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Başkan Çerçioğlu, patlama sırasında hayatını kaybeden 7 vatandaşa başsağlığı diledi. Başkan Çerçioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ Nazilli’de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangın sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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