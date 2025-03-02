Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sofralarında on binlerce Aydınlı iftarlarını hep birlikte açıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün de 7 farklı noktada iftar programı düzenlendi. Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Kardeşköy Mahallesi, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi, Nazilli ilçesi Aksu Mahallesi, Koçarlı ilçesi Mersinbelen Mahallesi, Çine ilçesi Evciler Mahallesi ve Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi’nde iftar sofraları kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Efeler İlçe Başkanı Vasıf Süha Bayırlı ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile birlikte Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, Aydın’da Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğini belirterek tüm vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofralarına davet etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin sofralarında iftarlarını açan vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.