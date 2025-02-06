Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı’nda kazı çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. İşlemlerin ardından sürüş güvenliği için yaya geçidi, çizgi ve logo çalışmaları yapılacak bulvar, yenilenmiş haliyle Nazillililerin hizmetine sunulacak. Bulvara ismi verilen Şehit Bülent Taşkıran’ın babası Adem Taşkıran, çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

"Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nazilli’de olduğu gibi Aydınımızın 17 ilçesinin tamamında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.