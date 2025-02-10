Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun ile yönetim kurulu üyeleri ve Nazillili muhtarlar nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Karaburun ve muhtarlar, Başkan Çerçioğlu’na mahallelerinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından gerçekleştirilen yatırımların ve çalışmaların devam edeceğini belirterek Karaburun ve muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Çerçioğlu, bugüne kadar olduğu gibi Nazilli’ye yapılacak hizmetlerin artırılarak devam edeceğini ifade etti.