Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarına verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Baharın gelişi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Ata Tohumları bir kez daha toprakla bulaşmaya başladı.

Ata tohumlarının korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, toprakla buluşturulmak üzere toplam 4 milyon fidenin dağıtımı için seferber oldu. Başkan Çerçioğlu’nun bizzat elleri ile dağıttığı fidelerden alan vatandaşlar da teşekkürlerini sundu. Her gün farklı bir ilçede fide dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir belediyesi bu kez Aydın’ın en büyük ilçesi olan Nazilli’de 150 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın gözlendiği dağıtım sırasında vatandaşlarla tek tek tokalaşan ve selamlaşan Başkan Çerçioğlu, “Çocukluğumuzun mis kokan domateslerini özlemiştik” dedi. 2014 yılında bütün köyleri tek tek dolaşarak sandıklarda bulunan ata tohumlarını üretmek için sahiplerinden rica ettiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, “2014 yılında bütün köyleri dolaştık. Büyüklerimizin sandıklarda sakladığı tohumları kendilerinden rica ettik. Bize güvendiler ve verdiler. Hepsi yerli olan bu bölgenin atadan kalma tohumlarını büyükşehir seralarında yetiştirdik, fide haline getirdik. Bu fideleri de her yıl vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Benim vatandaşlarımdan ricam; ektikleri domateslerin, biberlerin tohumlarını atmamaları, tekrar üretmeleridir. Çünkü gerçekten çok değerli ve çok kıymetliler. Her yerde söylüyorum; o çocukluğumuzun mis gibi kokan domateslerini özlüyoruz. İşte bu domatesler biberler, bu salatalıklar onlar. Bugün çarşıya çıktığımızda salatalıkların, patlıcanların, domateslerin boyları hep aynı. Sanki bir fabrikadan çıkmış gibi. Tabii ki bunları tüketmek istemiyorum. Yerli tohumlardan üretilen fidelerden yetişen meyveleri, sebzeleri tüketmek istiyorum. Buradan elde ettiğiniz domateslerin, salatalıkların boyları değişik değişik. Ama diğer Salatalıkların hepsi aynı boyda ve hiçbir kokusu yok, hiçbir lezzeti yok. O mis gibi buram buram kokan domatesler salatalıklar işte bunlar”

Nazilli’de 150 bin fide dağıtıldı

Başkan Çerçioğlu, konuşmasının devamında, “Bugün Nazilli’de 150 bin adet fide dağıttık. Bu yıl toplam 4 milyon fide yetiştirdik. Aydın merkezde her ilçemizde her bölgemizde dağıtıyoruz. Özellikle köylerimize yoğunluk veriyoruz. Şehirde yaşayan vatandaşlarımız da balkonlarında saksıları içinde bunları yetiştiriyorlar. Onlara da gönderiyoruz. İşte baharın geldiği de buradan belli zaten. Tohumlarımızdan isteyen olursa Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Belediyemize de gelerek tohumlardan alıyorlar. Çünkü bu tohumların çok değerli olduğunu biliyorlar. Ata tohumlarımızdan üretmeye ve halkımıza dağıtmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.