Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öncü proje ve hizmetlere imza atarken, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan memur adaylarının da yanında olmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ücretsiz KPSS hazırlık kurslarında 2024-2025 eğitim yılı başladı. Ücretsiz kurslara kaydolarak derslere başlayan memur adayları desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilen KPSS hazırlık kursları kapsamında memur adaylarına genel yetenek ve genel kültür alanlarında dersler veriliyor. Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve vatandaşlık derslerinin yanında öğrencilere soru çözme teknikleri ve sınav esnasında dikkat etmeleri gereken durumlar hakkında da bilgi veriliyor. Ayrıca, kurs süreci boyunca her ay ücretsiz deneme sınavları da düzenleniyor.

"Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje ve hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, her yaştan öğrencinin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar eğitimde öncü birçok projeye ve hizmete imza attık. Çalışmalarımız ile her yaştan öğrencimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hizmetlerimiz devam edecek” dedi.