Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, afet bölgesinden gelen depremzede aileler ve çocuklarıyla Kuşadası’nda bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, afet bölgesinden gelen depremzede aileler ve çocuklarıyla Kuşadası’nda bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği hafta sonu etkinliğinde, depremzedeler Kuşadası Gazibeğendi Sosyal Tesisi’nde misafir edildi. Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’daki depremzedelerin yaralarını sarmak için de çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bugün Kuşadası’nı gezme fırsatı bulan depremzedeler, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

"Her zaman yanınızdayız"

Aydın’da misafir edilen tüm depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından depremzedelerimiz için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.