Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’ndan Buharkent’e kadar Aydın’ın tüm ilçelerinde hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde kapsamlı çevre bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında cadde ve bulvarlarda çalışma gerçekleştiren ekipler, otobüs duraklarını temizledi. 6 araç ve 30 personel ile gerçekleştirilen hummalı çalışmalar vatandaşlardan da tam not aldı.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Kuşadası’nda da kırsal mahallelerden kent merkezine kadar kentin dört bir yanında Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri aralıksız olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirdiği hizmetler ile kazanan Kuşadası ve Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlar oluyor.

Başkan Çerçioğlu: “Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çevre temizliği ve bakım faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, “Hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya, çalışmalarımız ile kentimize değer katmaya devam ediyoruz. Aydın için çalışmaya, vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.