Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına efelerin destansı mücadelesinin yansıtıldığı birbirinden güzel eserler katıldı. Dereceye giren eserler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun açılışını yaptığı sergi ile vatandaşların ziyaretine açıldı. Serginin açılışına Başkan Çerçioğlu ile birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, dereceye giren eserlerin sahibi çocuklar ve aileleri katıldı. Açılışın ardından sergiyi çocuklarla birlikte gezen ve eserleri inceleyen Başkan Çerçioğlu, Aydınlı çocukların tarihe olan ilgisi ve sevgisiyle oluşan çok güzel eserler ortaya çıktığını belirterek yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik etti. Sergi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde 10 Eylül’e kadar, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına efelerin destansı mücadelesinin yansıtıldığı birbirinden güzel eserler katıldı. Dereceye giren eserler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun açılışını yaptığı sergi ile vatandaşların ziyaretine açıldı. Serginin açılışına Başkan Çerçioğlu ile birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, dereceye giren eserlerin sahibi çocuklar ve aileleri katıldı. Açılışın ardından sergiyi çocuklarla birlikte gezen ve eserleri inceleyen Başkan Çerçioğlu, Aydınlı çocukların tarihe olan ilgisi ve sevgisiyle oluşan çok güzel eserler ortaya çıktığını belirterek yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik etti. Sergi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde 10 Eylül’e kadar, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.