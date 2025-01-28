Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 7’den 70’e her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, perdelerini bir kez daha ilkokul öğrencileri için açtı. Karacasu, Buharkent, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar ve Köşk ilçeleri ile Umurlu Mahallesi’nde yaşayan öğrenciler, kendileri için sergilenen tiyatro oyunu ile eğlenirken öğrendi. Deprem konulu eğitici tiyatro oyunu “Tıngır Mıngır Ülke”, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler için sergilendi. Çocuklar, Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun ile unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrenciler ve veliler, kendilerini tiyatro ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

’Tıngır Mıngır Ülke’ oyununun bir sonraki gösterimi 30 Ocak Perşembe günü 14.00’da Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz biletler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.