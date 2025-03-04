Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Salih Kaymak ve yönetimi bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem konusunda gerçekleştirilen çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Kaymak ve yönetimi, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çerçioğlu ise Kaymak ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek deprem konusunda gerçekleştirilen çalışmalarının Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte devam ettirileceğini belirtti.