Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ve Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Aydın ve İtalya’nın turizm ve sanayi alanlarında iş birliğinin devam ettirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu ve İtalya’ya bir ziyaret planlandı. Bianchi ve Maraş, Çerçioğlu’nu Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu ise Bianchi ve Maraş’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.