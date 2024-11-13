Aydın’ın Efeler ilçesindeki fidanlık arazisi üzerine yapılması planlanan yeni adliye sarayı binasına ilişkin kendilerine resmi bir bilginin ulaşmadığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, daha önce önerdikleri 2 yerin de beğenilmediğini ifade ederek, söz konusu yerin olması durumunda oluşacak trafik yoğunluğunun iyi hesaplanması gerektiğini belirtti.

Aydın’da uzun süredir yeni adalet sarayının nereye yapılacağı konusu gündemdeki yerini korurken, son olarak yeni binanın Efeler Mahallesi’nde yer alan fidanlık arazisi üzerinde yapılacağı gündeme geldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından basın mensuplarının yapılması planlanan adliye binasının yeni yerine ilişkin sorularını yanıtlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a yeni bir adalet sarayının kazandırılmasından memnun olacaklarını ifade ederek, düşünülen bölgede oluşacak trafik yoğunluğunun iyi hesaplanması gerektiğine dikkat çekti.

“İki yer önerdik beğenmediler”

Adalet Sarayı’nın yeni yerinin fidanlık üzerindeki araziye yapılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Bu konu resmi olarak bana gelmedi. Ben de basından duyuyorum. Yaklaşık 23 yıldır Aydın’a bir adliye sarayı yapılmadı. Tabi ki, bir adliye sarayının Aydın’a kazandırılmasından biz çok mutlu oluruz. Daha önce bu konu bana intikal ettiğinde, şu anki Atatürk Spor Kompleksi’nin olduğu yeri önermiştik fakat beğenilmedi. Daha sonrasında da şimdiki Mimar Sinan Parkı’nın olduğu yeri önerdik. Yine beğenilmedi. Bu tip yerleri yaparken, çok akıllı olmak gerekiyor. Oradaki trafik yoğunluğunu düşünmek gerekiyor. Binlerce insan gidecek oraya. Oradaki trafik yoğunluğunu, o kavşak kaldırmaz. ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışıyla değil. Ulaşım mühendislerini çağırsınlar, trafiğe bir baktırsınlar, altyapıyı baktırsınlar. O yoğunluğu kaldırıyor mu kaldırmıyor mu? Ama dediğim gibi biz yapılmasından çok memnun oluruz. Fakat, tabi ki Aydın’ın geleceği, 10 yıl, 20 yıl sonra bu trafik ne durumda olacak diye de bir baktırmaları gerekiyor. Efeler Belediye Başkanım Anıl Bey, Baro Başkanı iken de çok defa bu konuyu konuştuk, masaya yatırdık. Maalesef bizim önerdiğimiz 2 alternatif yerleri de beğenmediler. Gelselerdi bunu oturur konuşurduk. Daha önce geldiklerinde 2 yer sunmuştuk. İkisi de Aydın’ın trafiğini yoğunlaştırmayacak yerlerdi. Fikrimizi sorsalar söylerdik. Bu konu ile ilgili bizden bir görüş alınmadı” dedi.

“Güzel yatırım ama çok pahalı”

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak faaliyete geçen Aydın-Denizli Otoyolu ilgili de konuşan Başkan Çerçioğlu; “Aydın için önemli bir yatırım ama çok pahalı gerçekten. Daha henüz otoyolu kullanmadım ancak Ankara’ya gidersem kullanırım” şeklinde konuştu.

Yıkılan Adnan Menderes Stadyumu’nun yerine yapılacak 6 bin kişilik yeni stadyum hakkında da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çerçioğlu; “Yeni bir stadyum yapılması çok iyi olur, biz de bunun yapılmasını bekliyoruz. Biz şimdi Aydın’a yeni bir kapalı spor salonu kazandırıyoruz. 3 bin kişilik olacak ve Mimar Sinan Mahallesi’ne yapılacak. İnşallah önümüzdeki yıl açılışını yapacağız” dedi.