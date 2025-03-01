Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturuyor.

Ramazan ayının ilk gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 farklı noktada iftar programı düzenlendi. Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Işıklı Mahallesi, Nazilli ilçesi Yeni Mahalle, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi, Çine ilçesi Karakollar Mahallesi ile Köşk ilçesi Gökkiriş Mahallesi’nde düzenlenen iftar programlarında 15 binden fazla vatandaş iftarlarını birlikte açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, paylaşım ayı olan ramazanın bolluk, bereket ve barış getirmesini temenni ederek Aydınlılarla bir arada ramazan sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İftarını Büyükşehir Belediyesi’nin bereket sofralarında açan vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.